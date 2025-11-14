Fahrradunfall in Limbach-Oberfrohna: 17-Jähriger kommt mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus

Der Jugendliche stürzte am Donnerstag auf der Straße Am Hohen Hain. Die Polizei sucht nun nach einer Frau, die den Unfall beobachtet hat.

Bei einem Fahrradunfall in Limbach-Oberfrohna hat sich ein 17-Jähriger am Donnerstag schwere Verletzungen zugezogen. Der Jugendliche war mit seinem Rad auf dem Gehweg entlang der Straße Am Hohen Hain unterwegs. Als er die Straße überqueren wollte, fuhr er über den Bordstein und verlor dabei laut Polizei die Kontrolle. Der 17-Jährige stürzte...