  • Fahrradunfall in Limbach-Oberfrohna: 17-Jähriger kommt mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus

Ein 17-Jähriger erlitt bei einem Fahrradunfall schwere Verletzungen. Bild: Symbolbild: Harry Härtel
Ein 17-Jähriger erlitt bei einem Fahrradunfall schwere Verletzungen. Bild: Symbolbild: Harry Härtel
Chemnitz Umland
Fahrradunfall in Limbach-Oberfrohna: 17-Jähriger kommt mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus
Redakteur
Von Julia Grunwald
Der Jugendliche stürzte am Donnerstag auf der Straße Am Hohen Hain. Die Polizei sucht nun nach einer Frau, die den Unfall beobachtet hat.

Bei einem Fahrradunfall in Limbach-Oberfrohna hat sich ein 17-Jähriger am Donnerstag schwere Verletzungen zugezogen. Der Jugendliche war mit seinem Rad auf dem Gehweg entlang der Straße Am Hohen Hain unterwegs. Als er die Straße überqueren wollte, fuhr er über den Bordstein und verlor dabei laut Polizei die Kontrolle. Der 17-Jährige stürzte...
15:00 Uhr
3 min.
Schnäppchenjagd im Erzgebirge: Schlange stehen für erzgebirgische Volkskunst
Großer Andrang herrschte am Samstag wieder beim Flohmarkt im Erzhammer in Annaberg.
Seit acht Jahren gibt es den vorweihnachtlichen Flohmarkt im Erzhammer in Annaberg-Buchholz. Warum dieses Mal sogar 30 Minuten früher gestartet wurde.
André März
06:15 Uhr
4 min.
Eine Russin turnt für Chemnitz: Proteste bleiben aus, doch die Kritik ist laut
Angelina Melnikowa wurde in Esslingen eher verhalten begrüßt, für ihre sportlichen Leistungen dann aber gefeiert.
Turnweltmeisterin Angelina Melnikowa hat bei ihrem Debüt in der Bundesliga im Team des TSV Tittmoning-Chemnitz sportlich überzeugt und für großes Interesse in der Esslinger Wettkampfhalle gesorgt. Doch nicht alle finden den Start der Russin in Deutschland gut. Und auch die Chemnitzer Trainerin kommt ins Grübeln.
Katja Sturm
06:07 Uhr
1 min.
Schnee und Glätte in Mitteldeutschland
Bei um die sechs Grad liegen laut Deutschem Wetterdienst heute die Höchsttemperaturen in Mitteldeutschland. (Symbolbild)
In den Bergen Mitteldeutschlands kann es schneien, in tieferen Lagen werden Regen, Graupel, teils sogar Gewitter erwartet. Der Wetterdienst kündigt Glätte und Frost für die Nacht an.
30.10.2025
1 min.
Unfall am Viadukt in St. Egidien: 81-jähriger Radfahrer kommt mit schweren Verletzungen in Krankenhaus
Ein Radfahrer hat schwere Verletzungen bei einem Unfall auf der Platanenstraße in St. Egidien erlitten.
Der Unfall ereignete sich am Mittwoch auf der Platanenstraße. Die Polizei befindet sich auf der Suche nach Zeugen zum Unfallhergang. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
19:51 Uhr
2 min.
Video zeigt rätselhaftes Flugobjekt beim Absturz über Schöneck - Rettungskräfte suchen mit Wärmebildkamera und Drohne
Update
Von Wohlbach aus wurde der Rettungseinsatz koordiniert.
Am Abend hat von Wohlbach aus die Suche nach einem abgestürzten Objekt begonnen. Ein Augenzeuge hat den Absturz gefilmt. Was bislang bekannt ist.
Florian Wißgott
06:00 Uhr
1 min.
Unfälle im Landkreis Zwickau: Zwei Radfahrer kommen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus
Zwei Radfahrer erlitten schwere Verletzungen in Zwickau und Limbach-Oberfrohna.
Zwei Radfahrer erlitten nach Stürzen am Donnerstagnachmittag schwere Verletzungen. Die Unfallstelle in Zwickau befindet sich zwischen Nordplatz und Mulderadweg. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
