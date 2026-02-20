Fake-Portale auf Kleinanzeigen verunsichern Chemnitzer

Chemnitz
160.000 Produkte gibt es derzeit in Chemnitz auf dem Online-Portal Kleinanzeigen zu kaufen. Unter den Interessenten tauchen zuletzt häufiger dubiose Accounts auf.
Einen Kaufmannsladen wollte der Chemnitzer auf dem Portal Kleinanzeigen verkaufen. Kaum waren Text und Fotos hochgeladen, antwortete eine Hamburgerin, die den Artikel gern haben wollte und eine Zusendung per Post anfragte.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.