Falsch verdächtigt: Gericht erteilt Freispruch zu Einbruch in Burgstädt

War der Angeklagte an einer Straftat im April 2023 beteiligt oder nicht. Diese Frage sollte ein Verfahren am Chemnitzer Amtsgericht klären. Am letzten Prozesstag gab es eine überraschende Antwort.

Ein 27-Jähriger Burgstädter ist in einem Prozess wegen Einbruchs vom Vorwurf des Diebstahls freigesprochen worden. Sowohl Staatsanwaltschaft als auch Verteidigung und Gericht kamen zum Schluss des Verfahrens zu der Entscheidung, den Angeklagten mit einem Freispruch aus dem Gerichtssaal zu schicken. Grund dafür war, dass im Prozess nicht... Ein 27-Jähriger Burgstädter ist in einem Prozess wegen Einbruchs vom Vorwurf des Diebstahls freigesprochen worden. Sowohl Staatsanwaltschaft als auch Verteidigung und Gericht kamen zum Schluss des Verfahrens zu der Entscheidung, den Angeklagten mit einem Freispruch aus dem Gerichtssaal zu schicken. Grund dafür war, dass im Prozess nicht...