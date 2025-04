Fantastische Oper kommt wieder auf Chemnitzer Bühne

Im Opernhaus hebt sich am Freitag der Vorhang für die Aufführung eines Werks von Jacques Offenbach.

Chemnitz.

Am 21. März hebt sich um 19.30 Uhr im Opernhaus Chemnitz am Theaterplatz mit „Hoffmanns Erzählungen“ der Vorhang für ein Werk aus der Feder des Komponisten Jacques Offenbach. Darin wird von einem Menschen erzählt, dessen Leben sich offenbar in einer Sackgasse befindet. Einst strebte Hoffmann nach viel Geld und Ruhm. Zugleich sehnte er sich aber auch nach der großen Liebe. Doch das Geld ist verprasst und seine Beziehungen liegen in Scherben. Von Perspektivlosigkeit durchdrungen, blickt er auf sein Leben zurück und sucht nach der Antwort auf die Frage, ob es für ihn noch Hoffnung auf ein besseres Leben geben kann. Tickets für das Stück es in allen „Freie Presse-Ticketshops sowie im Internet. (reu)

www.freiepresse.de/wohin/tickets