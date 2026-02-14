Februar 1945 – ein Schicksalsmonat für Chemnitzer Juden

Chemnitz
In diesem Jahr steht jüdisches Leben besonders im Fokus. Das rückt auch die Geschichte Chemnitzer Jüdinnen und Juden in den Blick. Historiker Jürgen Nitsche erzählt hier von einem bisher wenig beachteten Aspekt und welche Auswirkung das auf das Leben zweier Frauen hatte.
Das Jahr 2026 wird in Sachsen als ein landesweites Themenjahr begangen. Hunderte Veranstaltungen sind im Rahmen des Jahres der jüdischen Kultur geplant. Ein Jüdisches Informationszentrum in Chemnitz gibt es nicht. Aber mit „Tacheles“ sollen, so die Veranstalter, mit Projekten, Veranstaltungen und Ausstellungen die jüdische Geschichte,...
