  • Februar 1945 – ein Schicksalsmonat für Chemnitzer Juden

2018 wurde für die Familie Horn Stolpersteine an der Beckerstraße 11 verlegt.
2018 wurde für die Familie Horn Stolpersteine an der Beckerstraße 11 verlegt. Bild: Jürgen Nitsche
Clara Fleischmann wurde 1945 gerettet.
Clara Fleischmann wurde 1945 gerettet. Bild: Sammlung Jürgen
Anfang Februar 1945 fand der Freiheitstransport aus Theresienstadt statt.
Anfang Februar 1945 fand der Freiheitstransport aus Theresienstadt statt. Bild: Hendrik Schmidt/Archiv
Chemnitz
Februar 1945 – ein Schicksalsmonat für Chemnitzer Juden
Von Jürgen Nitsche
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In diesem Jahr steht jüdisches Leben besonders im Fokus. Das rückt auch die Geschichte Chemnitzer Jüdinnen und Juden in den Blick. Historiker Jürgen Nitsche erzählt hier von einem bisher wenig beachteten Aspekt und welche Auswirkung das auf das Leben zweier Frauen hatte.

Das Jahr 2026 wird in Sachsen als ein landesweites Themenjahr begangen. Hunderte Veranstaltungen sind im Rahmen des Jahres der jüdischen Kultur geplant. Ein Jüdisches Informationszentrum in Chemnitz gibt es nicht. Aber mit „Tacheles“ sollen, so die Veranstalter, mit Projekten, Veranstaltungen und Ausstellungen die jüdische Geschichte,...
