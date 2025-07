Fehlende Transparenz macht misstrauisch: Kommentar zum Streit um die Chemnitzer Schauspielhausentscheidung

Schauspielhaus oder Spinnbau? Der sächsische Architektenbund unterstellt der Stadt eine einseitige Beurteilung bei dieser Frage. Ob das gerechtfertigt ist, bleibt abzuwarten. Das Kern-Problem ist ein anderes.

Noch ist nichts entschieden, doch auf dem Weg dorthin wird schon mal heftig gestritten. Es geht um die Frage, wo künftig in Chemnitz Theater gespielt wird: im angestammten Haus an der Zieschestraße oder im Spinnbau auf einem Industrieareal. Für beide Standorte muss Geld in die Hand genommen werden, um einen zeitgemäßen Bühnenbetrieb zu...