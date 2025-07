Chemnitz 01.07.2025

Ferien in Chemnitz für Kurzentschlossene: Was für Kinder und Jugendliche in den ersten Wochen geht

Von Jakob Nützler 0:00 Anhören

Die Sommerferien laufen, doch nicht alle Familien haben sie schon durchgeplant. Deshalb haben wir einige Tipps für die ersten Ferienwochen zusammengestellt. Empfehlenswert ist, sich immer anzumelden. Bewegung und Badespaß: Viele Familien dürften sich im neu eröffneten Freibad Bernsdorf abkühlen wollen. Genannt sei auch das Badfest im Freibad Einsiedel am 13. Juli ab 11 Uhr. Der Stausee Rabenstein lockt mit einem Schüler-Ferienticket: unbegrenzter Zugang während der Ferien, Kostenpunkt: 50 Euro. Umfangreich im Portfolio: der...