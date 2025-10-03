Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Ferioli in Chemnitz vorrübergehend geschlossen

Am Fenster bei Ferioli wird auf die Betriebsferien hingewiesen.
Am Fenster bei Ferioli wird auf die Betriebsferien hingewiesen. Bild: Christian Mathea
Chemnitz
Ferioli in Chemnitz vorrübergehend geschlossen
Redakteur
Von Christian Mathea
Vor einem Jahr startete das neue Konzept. Während das Geschäft in Dresden läuft, stehen Kunden in Chemnitz vor verschlossenen Türen. Wie geht es weiter?

Wer gerade durch die Chemnitzer Innenstadt spaziert und im „Ferioli Gelato“ einkehren will, steht vor verschlossenen Türen. Am Fenster weist ein Zettel auf „Betriebsferien“ hin. Ein Anruf im Einkaufspark Nickern in Dresden, wo es ebenfalls eine Ferioli-Filiale gibt, ergibt, dass dort das Eiscafé Ferioli geöffnet ist.
