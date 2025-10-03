Ferioli in Chemnitz vorrübergehend geschlossen

Chemnitz
Vor einem Jahr startete das neue Konzept. Während das Geschäft in Dresden läuft, stehen Kunden in Chemnitz vor verschlossenen Türen. Wie geht es weiter?
Wer gerade durch die Chemnitzer Innenstadt spaziert und im „Ferioli Gelato“ einkehren will, steht vor verschlossenen Türen. Am Fenster weist ein Zettel auf „Betriebsferien“ hin. Ein Anruf im Einkaufspark Nickern in Dresden, wo es ebenfalls eine Ferioli-Filiale gibt, ergibt, dass dort das Eiscafé Ferioli geöffnet ist.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.