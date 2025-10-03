Ferioli in Chemnitz vorrübergehend geschlossen

Vor einem Jahr startete das neue Konzept. Während das Geschäft in Dresden läuft, stehen Kunden in Chemnitz vor verschlossenen Türen. Wie geht es weiter?

Wer gerade durch die Chemnitzer Innenstadt spaziert und im „Ferioli Gelato“ einkehren will, steht vor verschlossenen Türen. Am Fenster weist ein Zettel auf „Betriebsferien“ hin. Ein Anruf im Einkaufspark Nickern in Dresden, wo es ebenfalls eine Ferioli-Filiale gibt, ergibt, dass dort das Eiscafé Ferioli geöffnet ist. Wer gerade durch die Chemnitzer Innenstadt spaziert und im „Ferioli Gelato“ einkehren will, steht vor verschlossenen Türen. Am Fenster weist ein Zettel auf „Betriebsferien“ hin. Ein Anruf im Einkaufspark Nickern in Dresden, wo es ebenfalls eine Ferioli-Filiale gibt, ergibt, dass dort das Eiscafé Ferioli geöffnet ist.