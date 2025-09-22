Feuer in Chemnitz-Morgenleite hält Einsatzkräfte in der Nacht auf Trab

Mitten in der Nacht brach in einem leerstehenden Gebäude aus unbekannten Gründen ein Brand aus. Die Polizei ermittelt nun zur Ursache.

Chemnitz.

Feuerwehr und Rettungskräfte wurden in der Nacht zu Montag zu einem Brand in den Chemnitzer Stadtteil Morgenleite alarmiert. In einem leerstehenden Gebäude an der Max-Türpe-Straße war zuvor ein Feuer ausgebrochen. „In dem Gebäude ist Unrat in Brand geraten“, sagt ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage der „Freien Presse“. Die Kameraden der Feuerwehren konnten das Feuer löschen. Größere Schäden an dem Gebäude seien durch das Feuer nicht entstanden. „Es gab auch keine Verletzen“, so der Polizeisprecher weiter. Was den Brand in dem Gebäude mitten in der Nacht ausgelöst hat, ist inzwischen Teil von Ermittlungen. Zudem wurde Anzeigen gegen unbekannt wegen Sachbeschädigung gestellt, heißt es von Seiten der Polizei. (grun)