Feuerstein statt Smartphone? Wie Chemnitzer Pfadfinder Teenager für die Natur begeistern

Mehr als 25 Prozent nutzen Soziale Medien in problematisch hohem Maße. Die Chemnitzer Pfadfinder „Royal Rangers“ möchten eine Alternative für Teenager bieten – und kommen damit bei ihnen an.

30 Mädchen und Jungen stehen auf einer Wiese in Hilbersdorf. Es ist kalt und bewölkt. Aber davon haben sie sich aber nicht abhalten lassen. Wie gelingt es den Pfadfindern in Zeiten omnipräsenter Smartphones, Teenager für die Natur draußen zu begeistern? 30 Mädchen und Jungen stehen auf einer Wiese in Hilbersdorf. Es ist kalt und bewölkt. Aber davon haben sie sich aber nicht abhalten lassen. Wie gelingt es den Pfadfindern in Zeiten omnipräsenter Smartphones, Teenager für die Natur draußen zu begeistern?