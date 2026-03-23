Feuerstein statt Smartphone? Wie Chemnitzer Pfadfinder Teenager für die Natur begeistern

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Die Pfadfinder treffen sich jede zweite Woche. Geleitet werden sie von Elias Markert (Bildmitte)
Die Pfadfinder treffen sich jede zweite Woche. Geleitet werden sie von Elias Markert (Bildmitte) Foto: Silas Andrick
Jonah Albert und Jonas Werner sind mit vollem Einsatz dabei.
Jonah Albert und Jonas Werner sind mit vollem Einsatz dabei. Foto: Silas Andrick
Eine problematische Mediennutzung, die die physische und psychische Gesundheit beeinträchtigt, ist unter Jugendlichen laut DAK-Mediensuchtstudie weit verbreitet.
Eine problematische Mediennutzung, die die physische und psychische Gesundheit beeinträchtigt, ist unter Jugendlichen laut DAK-Mediensuchtstudie weit verbreitet. Grafik: Tilo Steiner
Nach dem Wettkampf gibt es eine Stärkung im Selbstverständnis der Royal Ranger für Leib und Seele.
Nach dem Wettkampf gibt es eine Stärkung im Selbstverständnis der Royal Ranger für Leib und Seele. Foto: Silas Andrick
„Wir möchten Jugendlichen den Freiraum geben, sich auszutoben“, erklärt Leiter Elias Markert ein Ziel der Pfadfinder.
„Wir möchten Jugendlichen den Freiraum geben, sich auszutoben“, erklärt Leiter Elias Markert ein Ziel der Pfadfinder. Foto: Silas Andrick
Die Pfadfinder treffen sich jede zweite Woche. Geleitet werden sie von Elias Markert (Bildmitte)
Die Pfadfinder treffen sich jede zweite Woche. Geleitet werden sie von Elias Markert (Bildmitte) Foto: Silas Andrick
Jonah Albert und Jonas Werner sind mit vollem Einsatz dabei.
Jonah Albert und Jonas Werner sind mit vollem Einsatz dabei. Foto: Silas Andrick
Eine problematische Mediennutzung, die die physische und psychische Gesundheit beeinträchtigt, ist unter Jugendlichen laut DAK-Mediensuchtstudie weit verbreitet.
Eine problematische Mediennutzung, die die physische und psychische Gesundheit beeinträchtigt, ist unter Jugendlichen laut DAK-Mediensuchtstudie weit verbreitet. Grafik: Tilo Steiner
Nach dem Wettkampf gibt es eine Stärkung im Selbstverständnis der Royal Ranger für Leib und Seele.
Nach dem Wettkampf gibt es eine Stärkung im Selbstverständnis der Royal Ranger für Leib und Seele. Foto: Silas Andrick
„Wir möchten Jugendlichen den Freiraum geben, sich auszutoben“, erklärt Leiter Elias Markert ein Ziel der Pfadfinder.
„Wir möchten Jugendlichen den Freiraum geben, sich auszutoben“, erklärt Leiter Elias Markert ein Ziel der Pfadfinder. Foto: Silas Andrick
Chemnitz
Feuerstein statt Smartphone? Wie Chemnitzer Pfadfinder Teenager für die Natur begeistern
Von Silas Andrick
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Mehr als 25 Prozent nutzen Soziale Medien in problematisch hohem Maße. Die Chemnitzer Pfadfinder „Royal Rangers“ möchten eine Alternative für Teenager bieten – und kommen damit bei ihnen an.

30 Mädchen und Jungen stehen auf einer Wiese in Hilbersdorf. Es ist kalt und bewölkt. Aber davon haben sie sich aber nicht abhalten lassen. Wie gelingt es den Pfadfindern in Zeiten omnipräsenter Smartphones, Teenager für die Natur draußen zu begeistern?
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