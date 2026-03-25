Forschergeist im Klassenzimmer: Wenn Chemnitzer Schüler den Alltag optimieren

Innovation beginnt oft mit einem Ärgernis. Dass die Wissenschaft Lösungen bietet, zeigen diese Schüler, die beim Regionalwettbewerb von „Jugend forscht“ gewonnen haben.

Am Johannes-Kepler-Gymnasium ärgerten ihn die ständigen Unterbrechungen im Unterricht: Schüler, die versehentlich in einen besetzten Raum platzen, weil die Papier-Raumpläne veraltet oder verschwunden waren. Jannik Lorenz entwickelte daher eine digitale Raumanzeige. Am Johannes-Kepler-Gymnasium ärgerten ihn die ständigen Unterbrechungen im Unterricht: Schüler, die versehentlich in einen besetzten Raum platzen, weil die Papier-Raumpläne veraltet oder verschwunden waren. Jannik Lorenz entwickelte daher eine digitale Raumanzeige.