MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Forschergeist im Klassenzimmer: Wenn Chemnitzer Schüler den Alltag optimieren

Chemnitzer Schüler und Schülerinnen waren mit ihren Ideen bei Jugend forscht dabei.
Chemnitzer Schüler und Schülerinnen waren mit ihren Ideen bei Jugend forscht dabei. Foto: Hildenbrand, Banneyer, Märkisch
Diese digitale Raumplan-Anzeige hat Jannik Lorenz vom Johannes-Kepler-Gymnasium entwickelt.
Diese digitale Raumplan-Anzeige hat Jannik Lorenz vom Johannes-Kepler-Gymnasium entwickelt. Foto: Silas Andrick
Die Schülerin des Johannes-Kepler-Gymnasiums Hannah Schmieder experimentierte zum Fruktose-Gehalt in Lebensmitteln.
Die Schülerin des Johannes-Kepler-Gymnasiums Hannah Schmieder experimentierte zum Fruktose-Gehalt in Lebensmitteln. Foto: Silas Andrick
Thomas Goedel wollte es genau wissen: Werden Messer in der Spülmaschine wirklich stumpf?
Thomas Goedel wollte es genau wissen: Werden Messer in der Spülmaschine wirklich stumpf? Foto: solaris FZU
Chemnitzer Schüler und Schülerinnen waren mit ihren Ideen bei Jugend forscht dabei.
Chemnitzer Schüler und Schülerinnen waren mit ihren Ideen bei Jugend forscht dabei. Foto: Hildenbrand, Banneyer, Märkisch
Diese digitale Raumplan-Anzeige hat Jannik Lorenz vom Johannes-Kepler-Gymnasium entwickelt.
Diese digitale Raumplan-Anzeige hat Jannik Lorenz vom Johannes-Kepler-Gymnasium entwickelt. Foto: Silas Andrick
Die Schülerin des Johannes-Kepler-Gymnasiums Hannah Schmieder experimentierte zum Fruktose-Gehalt in Lebensmitteln.
Die Schülerin des Johannes-Kepler-Gymnasiums Hannah Schmieder experimentierte zum Fruktose-Gehalt in Lebensmitteln. Foto: Silas Andrick
Thomas Goedel wollte es genau wissen: Werden Messer in der Spülmaschine wirklich stumpf?
Thomas Goedel wollte es genau wissen: Werden Messer in der Spülmaschine wirklich stumpf? Foto: solaris FZU
Chemnitz
Forschergeist im Klassenzimmer: Wenn Chemnitzer Schüler den Alltag optimieren
Von Silas Andrick
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Innovation beginnt oft mit einem Ärgernis. Dass die Wissenschaft Lösungen bietet, zeigen diese Schüler, die beim Regionalwettbewerb von „Jugend forscht“ gewonnen haben.

Am Johannes-Kepler-Gymnasium ärgerten ihn die ständigen Unterbrechungen im Unterricht: Schüler, die versehentlich in einen besetzten Raum platzen, weil die Papier-Raumpläne veraltet oder verschwunden waren. Jannik Lorenz entwickelte daher eine digitale Raumanzeige.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.03.2026
4 min.
Neunjähriger Plauener fertigt „Vater-und-Sohn“-Paare im Kleinformat: „Am liebsten hätte ich ein Original im Garten“
 5 Bilder
Über 40 Mini-Figuren hat Matti mit Holz, Kleber und Farbe hergestellt – hier im Jößnitzer Garten.
Vielerorts in der Plauener Innenstadt stehen Holzfiguren, die an Erich Ohsers „Vater-und-Sohn“-Bildergeschichten erinnern. Matti Söllner findet sie spitze – und hat ein ungewöhnliches Hobby daraus entwickelt.
Sabine Schott
10:00 Uhr
4 min.
Feuerstein statt Smartphone? Wie Chemnitzer Pfadfinder Teenager für die Natur begeistern
Die Pfadfinder treffen sich jede zweite Woche. Geleitet werden sie von Elias Markert (Bildmitte)
Mehr als 25 Prozent nutzen Soziale Medien in problematisch hohem Maße. Die Chemnitzer Pfadfinder „Royal Rangers“ möchten eine Alternative für Teenager bieten – und kommen damit bei ihnen an.
Silas Andrick
18.03.2026
3 min.
Leichter als Stahl, stabiler als Aluminium: Chemnitzer Start-up gewinnt Innovationspreis
Der Gewinner des Start-up-Awards wurde vom Publikum gewählt.
Die Region bringt zukunftsweisende Ideen hervor – zum Beispiel ein neues Hightech-Material. Davon konnten sich 500 Gäste der Innovation Night in der Fabrik selbst überzeugen.
Silas Andrick
11:30 Uhr
3 min.
Runter vom Gas: Warum auf der B 173 jetzt auch nach dem Ortsausgang Plauen Tempo 50 gilt
Kurz nach dem Ortsausgang Plauen Richtung Neuensalz gilt jetzt Tempo 50.
Auf einem Teilstück des Autobahnzubringers hat die Plauener Stadtverwaltung die Maximalgeschwindigkeit von 100 auf 50 Kilometer pro Stunde reduziert – welchen Hintergrund hat das neue Tempolimit?
Claudia Bodenschatz
26.03.2026
2 min.
VfB Auerbach setzt vorm Pokalspiel gegen FSV Zwickau ein Ausrufezeichen
Nach dem 3:0-Erfolg gegen den SC Freital hatten Fans und Spieler des VfB Auerbach am Mittwoch gleichermaßen Spaß am Abklatschen.
Die Vogtländer haben Spitzenreiter SC Freital in der Fußball-Oberliga mit 3:0 besiegt. Nicht nur das Ergebnis war eine klare Message an den Gegner vom Sonntag. Denn die gab es auch vom Trainer.
Monty Gräßler
26.03.2026
2 min.
Hohe Spritpreise: Länder für "Übergewinnsteuer"
Die Verkehrsministerkonferenz will weitergehende Maßnahmen gegen den Anstieg der Spritpreise.
Der Bundestag stimmt am Donnerstag über ein Spritpreispaket ab. Die Mehrheit der Verkehrsminister will noch mehr, um der Preissteigerung entgegenzuwirken.
Mehr Artikel