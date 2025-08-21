Filmgenuss an lauen Augustabenden: Endspurt für Chemnitzer Openair-Kinos

Chemnitz
Der verregnete Juli machte es den Openair-Kinos schwer, an die Besucherrekorde von Parksommer und Co. anzuknüpfen. Inzwischen läuft es besser. Was wird auf den letzten Augustmetern geboten?
Die Filmnächte Chemnitz, die nach zweijähriger Pause zurückgekehrt sind, sind trotz des ungemütlichen Julis kein Reinfall. „Wir bekamen von Besuchern und den Anrainern viel positives Feedback zum neuen Platzkonzept“, sagt Veranstalter Markus Richter. Die überdachte Lounge mit 270 Plätzen sei beliebt, bei den Ticketverkäufen spüre er...
