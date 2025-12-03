Finale zu Pochen-Biennale in Chemnitz mit Konzerten und Buchpremiere

Chemnitz
Der Spinnerei-Verein offeriert an zwei Tagen im Kulturbahnhof Musik und Medienkunst. Was noch zu erleben ist.
Der Chemnitzer Spinnerei-Verein hat für Donnerstag, 4. Dezember, im Kulturbahnhof, Reichenhainer Straße 1, ein Konzert des Leipziger Zentrums für immersive Medienkunst, Musik und Technologie (ZiMMT) angekündigt. Das Konzert beginnt 19.30 Uhr. Der Verein betreibt unter anderem das Biennale-Projekt Pochen. Am Freitag, 5. Dezember, findet am...
