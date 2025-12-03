Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Finale zu Pochen-Biennale in Chemnitz mit Konzerten und Buchpremiere

Das „Pochen Logbuch“ erscheint am Freitag, 5. Dezember.
Das „Pochen Logbuch“ erscheint am Freitag, 5. Dezember. Bild: foma studios
Das „Pochen Logbuch“ erscheint am Freitag, 5. Dezember.
Das „Pochen Logbuch“ erscheint am Freitag, 5. Dezember. Bild: foma studios
Chemnitz
Finale zu Pochen-Biennale in Chemnitz mit Konzerten und Buchpremiere
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Der Spinnerei-Verein offeriert an zwei Tagen im Kulturbahnhof Musik und Medienkunst. Was noch zu erleben ist.

Der Chemnitzer Spinnerei-Verein hat für Donnerstag, 4. Dezember, im Kulturbahnhof, Reichenhainer Straße 1, ein Konzert des Leipziger Zentrums für immersive Medienkunst, Musik und Technologie (ZiMMT) angekündigt. Das Konzert beginnt 19.30 Uhr. Der Verein betreibt unter anderem das Biennale-Projekt Pochen. Am Freitag, 5. Dezember, findet am...
