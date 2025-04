Finanzfragen bei Kita-Sanierung in Limbach-Oberfrohna: Verzicht auf neue Kita ermöglicht Bauarbeiten an einer anderen

Die Sanierung der Kita „Spatzennest“ in Limbach wird teurer. Das Geld wird von einem geplanten Kita-Neubau in Wolkenburg abgezogen, der damit hinfällig ist. Stadtrat und OB haben dennoch ein ruhiges Gewissen.

Mehrere Kitas in Limbach-Oberfrohna müssen in den kommenden Jahren modernisiert werden. Die Stadt hatte 2020 alle Kitas untersucht, um einzuschätzen, wie hoch der Sanierungsbedarf und damit verbundene Kosten sind. Unter anderem die Kita „Spatzennest“ an der Hohensteiner Straße gehört zu den Einrichtungen mit dem höchsten Sanierungsbedarf....