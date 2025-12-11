MENÜ
  • Finanzielle Belastungsprobe für Eltern in Limbach-Oberfrohna: Kosten für Kinderbetreuung steigen dramatisch

Die Betreuungskosten für Kinder steigen in Limbach-Oberfrohna ab Januar deutlich.
Die Betreuungskosten für Kinder steigen in Limbach-Oberfrohna ab Januar deutlich. Bild: Symbolbild: Gordon Welters/KNA/Archiv
Oberbürgermeister Gerd Härtig sieht vor allem den Freistaat in der Pflicht, um eine weitere Belastung der Eltern zu vermeiden.
Oberbürgermeister Gerd Härtig sieht vor allem den Freistaat in der Pflicht, um eine weitere Belastung der Eltern zu vermeiden. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Durch Sanierungen, wie hier zuletzt an der Kita „Bärenstark“, sollen unter anderem auch Energiekosten gering gehalten werden.
Durch Sanierungen, wie hier zuletzt an der Kita „Bärenstark“, sollen unter anderem auch Energiekosten gering gehalten werden. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Chemnitz Umland
Finanzielle Belastungsprobe für Eltern in Limbach-Oberfrohna: Kosten für Kinderbetreuung steigen dramatisch
Von Julia Grunwald
Bis zu 57 Prozent mehr müssen Eltern für Kita, Krippe und Hort zahlen. Das kritisierte ein Vater im Stadtrat. Oberbürgermeister Härtig erklärt, was es mit den Kostenexplosionen auf sich hat.

Kann man sich ein Kind noch leisten? Diese Frage stellte ein besorgter Vater im Stadtrat von Limbach-Oberfrohna. Der Mann wandte sich mit einem Appell an die Stadtverwaltung. Der Grund waren die neuen Beiträge, die Eltern ab Januar für die Kinderbetreuung zahlen müssen. „Ich verstehe die Problematik der Personalkosten. Ich persönlich...
