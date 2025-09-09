Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Fitness-Center am Chemnitzer Wall noch bis Ende Oktober geöffnet – mindestens

Das Fitness-Studio am Wall in Chemnitz darf mindestens einen Monat weitermachen.
Das Fitness-Studio am Wall in Chemnitz darf mindestens einen Monat weitermachen.
Das Fitness-Studio am Wall in Chemnitz darf mindestens einen Monat weitermachen.
Das Fitness-Studio am Wall in Chemnitz darf mindestens einen Monat weitermachen. Bild: Christian Mathea
Chemnitz
Fitness-Center am Chemnitzer Wall noch bis Ende Oktober geöffnet – mindestens
Redakteur
Von Christian Mathea
Die Ankündigung der Schließung vor einigen Wochen hatte die Mitglieder überrascht. Es deutet sich eine Nachfolgelösung an.

Eigentlich müssten in den Räumen des Fitness-Centers „Fit/One“ am Wall schon gar keine Geräte mehr stehen. Im Juli hatte der Betreiber, die Kette „Fitness First“, angekündigt, den Standort am 31. August schließen zu wollen. „Die Entscheidung steht im Zusammenhang mit dem regulären Auslaufen des Mietvertrags“, erklärte eine...
