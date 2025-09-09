Fitness-Center am Chemnitzer Wall noch bis Ende Oktober geöffnet – mindestens

Chemnitz
Die Ankündigung der Schließung vor einigen Wochen hatte die Mitglieder überrascht. Es deutet sich eine Nachfolgelösung an.
Eigentlich müssten in den Räumen des Fitness-Centers „Fit/One“ am Wall schon gar keine Geräte mehr stehen. Im Juli hatte der Betreiber, die Kette „Fitness First“, angekündigt, den Standort am 31. August schließen zu wollen. „Die Entscheidung steht im Zusammenhang mit dem regulären Auslaufen des Mietvertrags“, erklärte eine...
