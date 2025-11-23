Flammen im Fußraum: Pkw brennt in Chemnitz völlig aus

Chemnitz
Erst Brandgeruch, dann Flammen im Auto: Ein Seat-Fahrer und sein Beifahrer sind am Samstagnachmittag in Röhrsdorf gerade noch aus dem Auto gekommen.
Totalschaden nach Feuer ist das Ergebnis einer Autofahrt am Samstagnachmittag von Chemnitz nach Hartmannsdorf. Zumindest sei Letzteres das Ziel gewesen, berichtet der Fahrer am Sonntag (Name der Redaktion bekannt). Der Schrecken sitzt ihm noch in den Knochen, zum Glück schafften er und sein Vater es noch rechtzeitig aus dem Wagen. Er habe zuerst...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.