  • Flammen im Fußraum: Pkw brennt in Chemnitz völlig aus

Am Samstagnachmittag mussten sich ein Fahrer und sein Beifahrer aus einem brennenden Seat retten.
Am Samstagnachmittag mussten sich ein Fahrer und sein Beifahrer aus einem brennenden Seat retten. Bild: Harry Härtel
Am Samstagnachmittag mussten sich ein Fahrer und sein Beifahrer aus einem brennenden Seat retten.
Am Samstagnachmittag mussten sich ein Fahrer und sein Beifahrer aus einem brennenden Seat retten. Bild: Harry Härtel
Chemnitz
Flammen im Fußraum: Pkw brennt in Chemnitz völlig aus
Redakteur
Von Susanne Kiwitter
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Erst Brandgeruch, dann Flammen im Auto: Ein Seat-Fahrer und sein Beifahrer sind am Samstagnachmittag in Röhrsdorf gerade noch aus dem Auto gekommen.

Totalschaden nach Feuer ist das Ergebnis einer Autofahrt am Samstagnachmittag von Chemnitz nach Hartmannsdorf. Zumindest sei Letzteres das Ziel gewesen, berichtet der Fahrer am Sonntag (Name der Redaktion bekannt). Der Schrecken sitzt ihm noch in den Knochen, zum Glück schafften er und sein Vater es noch rechtzeitig aus dem Wagen. Er habe zuerst...
