  • Flammen zerstören Technik auf Feld in Niederfrohna: Polizei beziffert Schaden auf 65.000 Euro

Die Feuerwehr war auf einem Feld an der Bergstraße in Niederfrohna im Einsatz.
Die Feuerwehr war auf einem Feld an der Bergstraße in Niederfrohna im Einsatz. Bild: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Chemnitz Umland
Flammen zerstören Technik auf Feld in Niederfrohna: Polizei beziffert Schaden auf 65.000 Euro
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Aufregung am Sonntagnachmittag in Niederfrohna. Kurz nach 15 Uhr musste die Feuerwehr ausrücken. Was zur Brandursache bekannt ist.

Ein Brand auf einem Feld in Niederfrohna hat am Sonntagnachmittag für einen größeren Feuerwehreinsatz und einen hohen Sachschaden gesorgt. Die Alarmierung der Einsatzkräfte war kurz nach 15 Uhr erfolgt.
