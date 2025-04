Fliegerbombe in Chemnitz: Ein Tag zwischen Evakuierung Tausender und einer Entschärfung aus der Ferne

Eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe wurde in einem Eigenheimgebiet in Altchemnitz gefunden. Hunderte Einsatzkräfte sicherten den Einsatz ab. Wie Anwohner den Tag erlebten und wie eine Spaziergängerin plötzlich für Hektik sorgte.

Als die Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes am Mittwoch samt entschärfter 250-kg-Bombe abfuhren, verabschiedeten sie sich mit den Worten: „Bis zum nächsten Mal“. Dass in Chemnitz alte Fliegerbomben bei Bauarbeiten auftauchen, ist nicht neu. Die Entschärfung dieser speziellen, entdeckt am Dienstag bei Bauarbeiten auf einem...