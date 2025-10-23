Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Fotos in Chemnitz erzählen von Endlichkeit des Lebens – sogar mit Humor

Susanne Krujatz und Anja Merkel vor der Ausstellung „Endlich Leben“.
Susanne Krujatz und Anja Merkel vor der Ausstellung „Endlich Leben“. Bild: Andreas Seidel
Susanne Krujatz und Anja Merkel vor der Ausstellung „Endlich Leben“.
Susanne Krujatz und Anja Merkel vor der Ausstellung „Endlich Leben“. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
Fotos in Chemnitz erzählen von Endlichkeit des Lebens – sogar mit Humor
Redakteur
Von Jana Peters
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum 20-jährigen Bestehen des Hospizes Chemnitz gab es einen Fotowettbewerb. Die Ergebnisse sind nun in der Stadtbibliothek zu sehen. Sie bringen die Betrachter zum Weinen und zum Lachen.

Mit der Endlichkeit des Lebens, mit Tod und Abschied befassen sich die Menschen nicht gern. Die Themen sind mit Ängsten belegt. Im stationären Hospiz am Karbel gehören diese Themen aber zum Alltag – und damit auch zum Leben. Weil es das Hospiz in diesem Jahr seit 20 Jahren gibt, starteten die Leiterin Anja Merkel und Sozialarbeiterin Susann...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20:01 Uhr
2 min.
"Tainted Love": Soft-Cell-Star Dave Ball gestorben
Der Instrumentalist des Duos Soft Cell, Dave Ball, ist im Alter von 66 Jahren gestorben. (Archivfoto)
Das Duo war stilprägend für viele andere Gruppen. Nun ist Instrumentalist Dave Ball im Alter von 66 Jahren gestorben. Fans dürfen sich aber noch auf ein letztes Album freuen.
20:00 Uhr
4 min.
Nach Streit um geplanten Solarpark in Chemnitz: Bald neue Regeln für große Photovoltaik-Anlagen?
Große Solar-Anlagen vor der Haustür stoßen bei Anwohnern selten auf Gegenliebe. In Chemnitz wird nun darüber diskutiert, die in der Stadt geltenden Vorschriften zu überarbeiten.
Der Chemnitzer Stadtrat berät kommende Woche über Konsequenzen aus dem Ärger rund um ein 26 Hektar großes Vorhaben im Stadtteil Glösa. Das Rathaus warnt vor überzogenen Erwartungen.
Michael Müller
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
19:05 Uhr
4 min.
„Körperwelten“ sind erstmals in Chemnitz zu sehen: Blicke in das Innere des Menschen
Eine Besucherin schaut sich das Plastinat „Der Ringturner“ an.
57 Millionen Menschen weltweit haben die „Körperwelten“-Ausstellung bisher gesehen - jetzt wird das auch in Sachsen möglich sein. Die Ganzkörperplastinate lassen den Betrachter staunen aber auch ein wenig schaudern.
Udo Lindner
11:30 Uhr
4 min.
Ein Holzbildhauer, drei Ausstellungen in Chemnitz: Der Zeuge eines Jahrhunderts
Faszinierend ins Licht gesetzt: „Weiblicher Akt" von Friedrich Press in der Galerie E.Artis im Wirkbau.
Dem bedeutenden Holzbildhauer Friedrich Press sind aktuell gleich mehrere Ausstellungen gewidmet. Sein Werk spiegelt eindrucksvoll die Hoffnungen, Enttäuschungen und Brüche des 20. Jahrhunderts wider.
Matthias Zwarg
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
Mehr Artikel