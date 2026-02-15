Fragen oder Probleme in Limbach-Oberfrohna? Der Oberbürgermeister hält Sprechstunde

OB Gerd Härtig lädt einen Nachmittag lang zum Austausch mit Bürgern ein. Wann der Termin ist und wie man sich anmelden kann.

Oberbürgermeister Gerd Härtig (Freie Wähler) nimmt sich am Montag, 24. Februar, Zeit für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt. Von 15 bis 18 Uhr steht er im Rathaus für persönliche Gespräche zur Verfügung.