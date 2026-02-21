Frau geht auf Kindergartengruppe im Erzgebirge los: Fünfjähriges Mädchen verletzt

Chemnitz Umland
Eine ältere Frau hat laut Polizei gesagt, Kinder müssten lernen, dass der Gehweg für alle da sei. Jetzt suchen die Ermittler Zeugen und die Dame, die auf die Gruppe losgegangen ist.
Im sächsischen Neukirchen ist am Mittwoch, 11. Februar, eine Kindergartengruppe auf dem Gehweg an der Hauptstraße von einer unbekannten Frau absichtlich bedrängt worden. Gegen kurz vor 11 Uhr waren laut Polizei 17 Kinder in Begleitung von zwei Erzieherinnen auf dem Gehsteig in der Gemeinde unterwegs, als ihnen unweit der Käthe-Kollwitz-Straße...
