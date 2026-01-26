Frau in den Keller gelockt und gewürgt: Rabiate Nachbarn in Chemnitz vor Gericht

Trotz schwerer Vorwürfe gegen ein Paar kommt es zu keiner Verurteilung. Dennoch müssen die beiden eine vierstellige Summe zahlen.

Sie könnte drinnen im Gerichtssaal Platz nehmen, doch sie zieht es vor, draußen vor der Tür zu warten. Zu sehr steckt Katrin W.*, einer jungen Mutter aus Chemnitz, noch in den Knochen, was ihr vor anderthalb Jahren widerfahren ist. Und weswegen hinter der Tür von Saal 3.001 des Chemnitzer Amtsgerichts ein Mann und eine Frau nun auf der...