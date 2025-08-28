Freisprüche nach Chemnitzer Ausschreitungen 2018: Kapitulation oder Stärkung des Rechtsstaates?

Chemnitz
Opferverbände klagen über die lange Verfahrensdauer und fehlende Gerechtigkeit. Die Verteidiger loben dagegen die sachliche und unpolitische Verfahrensführung der Kammer. Sind die Erwartungen an die Justiz zu hoch?
Nach den Freisprüchen posieren sie lächelnd vor dem Gerichtsgebäude in Chemnitz. Je eine Hand zur Siegerfaust geballt, die andere um ihren Verteidiger gelegt. Das Verfahren gegen vier junge Männer, die am 1. September 2018 an gewalttätigen Ausschreitungen beteiligt gewesen sein sollen, endete am Mittwoch mit drei Freisprüchen und einer...
