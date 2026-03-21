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Umleitungen und Ersatzhaltestellen werden in Limbach-Oberfrohna eingerichtet.
Umleitungen und Ersatzhaltestellen werden in Limbach-Oberfrohna eingerichtet. Foto: Angelika Warmuth/dpa
Umleitungen und Ersatzhaltestellen werden in Limbach-Oberfrohna eingerichtet.
Umleitungen und Ersatzhaltestellen werden in Limbach-Oberfrohna eingerichtet. Foto: Angelika Warmuth/dpa
Chemnitz Umland
Frohnbachstraße in Limbach-Oberfrohna zwei Wochen gesperrt
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
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Wegen Bauarbeiten wird die Frohnbachstraße in Limbach gesperrt. Umleitungen für Autos und Ersatzhaltestellen für Busse werden eingerichtet.

Autofahrer in Limbach-Oberfrohna müssen sich ab Montag auf eine Sperrung einstellen: Die Frohnbachstraße ist laut Stadt zwischen der Straße des Friedens und der Wolkenburger Straße vom 23. März bis voraussichtlich 2. April gesperrt. Es wird ein neuer Trinkwasseranschluss verlegt.
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