Frostschäden: Hartmannsdorf will Schlaglöcher nach dem Winter schnell beseitigen

Schlaglöcher sind nach dem Winter keine Seltenheit. Hartmannsdorf hat den Auftrag zur Reparatur beschlossen. Für die Kosten gibt es eine Obergrenze.

Hartmannsdorf bereitet sich auf die nächste Schlagloch-Saison vor. Die Gemeinde beauftragt die ortsansässige Firma Tief- und Straßenbau, nach dem Winter und bis Ende 2027 die Schäden an kommunalen Straßen und Wegen auszubessern. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung der Vergabe des Zweijahresvertrages zur Straßenunterhaltung...