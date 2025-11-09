Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Frust nach Lob für Radweg-Ausbau in Chemnitz: „Für uns ein Schlag ins Gesicht“

Achim Dresler, Simone Michalla und Matthias Aurich (von links) mit ihren Rädern an der Erfenschlager Straße. Ein Radweg abseits der Straße ist seit Jahren im Gespräch. Doch nichts passiert.
Achim Dresler, Simone Michalla und Matthias Aurich (von links) mit ihren Rädern an der Erfenschlager Straße. Ein Radweg abseits der Straße ist seit Jahren im Gespräch. Doch nichts passiert.
Achim Dresler, Simone Michalla und Matthias Aurich (von links) mit ihren Rädern an der Erfenschlager Straße. Ein Radweg abseits der Straße ist seit Jahren im Gespräch. Doch nichts passiert.
Achim Dresler, Simone Michalla und Matthias Aurich (von links) mit ihren Rädern an der Erfenschlager Straße. Ein Radweg abseits der Straße ist seit Jahren im Gespräch. Doch nichts passiert. Bild: Söll
Chemnitz
Frust nach Lob für Radweg-Ausbau in Chemnitz: „Für uns ein Schlag ins Gesicht“
Redakteur
Von Michael Müller
Während im Westen der Stadt schon wieder ein neuer Abschnitt für einen Premium-Radweg entsteht, geht zwischen Erfenschlag und Einsiedel seit Jahren nichts voran. Dabei gibt es dort immer wieder gefährliche Situationen.

Das geht ja fix: In Chemnitz wird nach der Fertigstellung einer der größten Radwegbrücken Sachsens über den Autobahnzubringer Kalkstraße nun der zugehörige Radweg um einen weiteren Abschnitt verlängert. Er wird als besonders breiter Premiumradweg ausgebaut und erstreckt sich nach Angaben des Baudezernats auf einer Länge von rund 2,4...
