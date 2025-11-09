Frust nach Lob für Radweg-Ausbau in Chemnitz: „Für uns ein Schlag ins Gesicht“

Chemnitz
Während im Westen der Stadt schon wieder ein neuer Abschnitt für einen Premium-Radweg entsteht, geht zwischen Erfenschlag und Einsiedel seit Jahren nichts voran. Dabei gibt es dort immer wieder gefährliche Situationen.
Das geht ja fix: In Chemnitz wird nach der Fertigstellung einer der größten Radwegbrücken Sachsens über den Autobahnzubringer Kalkstraße nun der zugehörige Radweg um einen weiteren Abschnitt verlängert. Er wird als besonders breiter Premiumradweg ausgebaut und erstreckt sich nach Angaben des Baudezernats auf einer Länge von rund 2,4...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.