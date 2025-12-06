„Fühlen uns überfordert“: Sportvereine in Lichtenau wehren sich gegen komplizierte Abrechnung

Die Gemeinderäte von Lichtenau haben sich in ihrer jüngsten Sitzung vorerst gegen den Beschluss zur Einführung von Gebühren für die Nutzung von Sportstätten in ihrer Gemeinde entschieden. Das waren die Gründe.

Wie viel Bürokratie verträgt der Sport? Mit dieser Fragen haben sich die Vereine in der Gemeinde Lichtenau beschäftigen müssen. Denn ab April 2026 sollen, anders als bisher, Gebühren für die Nutzung der Sportstätten anfallen. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt müssen alle, die beispielsweise einen Fußballplatz oder eine Turnhalle zum... Wie viel Bürokratie verträgt der Sport? Mit dieser Fragen haben sich die Vereine in der Gemeinde Lichtenau beschäftigen müssen. Denn ab April 2026 sollen, anders als bisher, Gebühren für die Nutzung der Sportstätten anfallen. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt müssen alle, die beispielsweise einen Fußballplatz oder eine Turnhalle zum...