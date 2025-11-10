Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Für Autofahrer in Chemnitz ist keine Entlastung bei Straßenbaustellen in Sicht

Die Baustellen in Chemnitz gehen weiter und neue kommen diese Woche auch dazu.
Die Baustellen in Chemnitz gehen weiter und neue kommen diese Woche auch dazu. Bild: Symbolbild: Stefan Sauer/dpa
Die Baustellen in Chemnitz gehen weiter und neue kommen diese Woche auch dazu.
Die Baustellen in Chemnitz gehen weiter und neue kommen diese Woche auch dazu. Bild: Symbolbild: Stefan Sauer/dpa
Chemnitz
Für Autofahrer in Chemnitz ist keine Entlastung bei Straßenbaustellen in Sicht
Von unserer Redaktion
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Schmidt-Rottluff-Straße werden ab dem heutigen Montag neue Hausanschlussleitungen verlegt. Die Straße wird dafür halbseitig gesperrt. Worauf sich Autofahrer sonst noch einstellen müssen. Ein Überblick.

1. Annaberger Straße zwischen Hausnummer 431 und 483 Verkehrsraumeinschränkung mit abschnittsweiser halbseitiger Fahrbahnsperrung, Verkehrsregelung mit mobiler Ampelanlage bis 18. November wegen Breitbandausbau.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.10.2025
7 min.
Baustellen in Chemnitz: Auf der Leipziger Straße könnte es wegen einer zusätzlichen Ampel zu Stau kommen
An einigen Stellen in der Stadt rollte der Verkehr nur zäh, weil Baustellen-Ampeln hinzukommen.
Noch wird in Chemnitz kräftig gebaut. Ein Teil der Ferdinandstraße in Kleinolbersdorf muss voll gesperrt werden. Worauf sich Autofahrer sonst noch einstellen müssen.
unserer Redaktion
09.11.2025
4 min.
Mit dem Deutschland-Ticket von Chemnitz nach Berlin: Was sich auf der Strecke über Elsterwerda ändern wird
Die Regionalbahn-Linie 45 verbindet Chemnitz mit Elsterwerda. Dort kann man nach Berlin umsteigen.
Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember fällt für Reisende eine günstige Ausnahmeregelung weg. Dennoch kann der Weg über Elsterwerda führen. Lange Wartezeiten auf dem kleinen Bahnhof müssen Zugfahrende aber in Kauf nehmen.
Ingolf Wappler
10.11.2025
3 min.
Sinkende Schülerzahlen an Sachsens Grundschulen: Minister streicht ab 2026 bisherige „Buschzulage“ - fast überall
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) bei einem Schulbesuch im August. Für künftige Grundschullehrer, die ab Februar 2026 ihr Referendariat beginnen, entfällt der Anwärtersonderzuschlag von monatlich knapp 1260 Euro brutto.
Mit 3052 Euro brutto gehören viele angehende Lehrkräfte in Sachsen bundesweit zu den Spitzenverdienern unter Referendaren. Ab Februar hängt die Chance auf den Sonderzuschlag aber von der Schulart ab.
Tino Moritz
11.11.2025
4 min.
Tschüss, du treuer W 50: Geliehenes DDR-Feuerwehr-Vehikel aus dem Erzgebirge geht in Rente
Der W 50 von Jürgen Findeklee war als Leihgabe für die Freiwillige Feuerwehr in Burkhardtsdorf seit 2007 im Einsatz.
Der Besitzer des DDR-Tanklöschfahrzeuges hatte seiner Gemeinde sein Vehikel viele Jahre ausgeliehen - nun nimmt er es zurück. Warum? Und gibt es eine Freundschaft zwischen Mensch und Maschine?
Jan Oechsner
03.11.2025
7 min.
Und ewig grüßen die Baustellen in Chemnitz: So sieht es in dieser Woche aus
Rohre, Bagger, Sperrungen: Auch im November wird in Chemnitz noch kräftig gebaut.
Noch wird in Chemnitz kräftig gebaut. Die Braunsdorfer Straße wird wegen Kanalreinigungsarbeiten voll gesperrt. Im Kreuzungsbereich der Adelsbergstraße (Südring) wird eine Schachtabdeckung repariert. Worauf sich Autofahrer sonst noch einstellen müssen.
unserer Redaktion
11.11.2025
3 min.
Neuer Plauener Eventkoch zieht in ehemalige Schlosserei-Werkhalle
Eventkoch Thomas Krause bringt die Werbung für sein Unternehmen an der Halle einer ehemaligen Schlosserei an der Poeppingstraße an.
Schon im Vorjahr wollte Gastronom und TV-Koch Thomas Krause im Stadtteil Chrieschwitz investieren. Doch die ursprünglichen Pläne scheiterten. Jetzt gibt es eine Alternativlösung.
Swen Uhlig
Mehr Artikel