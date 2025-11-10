Für Autofahrer in Chemnitz ist keine Entlastung bei Straßenbaustellen in Sicht

In der Schmidt-Rottluff-Straße werden ab dem heutigen Montag neue Hausanschlussleitungen verlegt. Die Straße wird dafür halbseitig gesperrt. Worauf sich Autofahrer sonst noch einstellen müssen. Ein Überblick.

1. Annaberger Straße zwischen Hausnummer 431 und 483 Verkehrsraumeinschränkung mit abschnittsweiser halbseitiger Fahrbahnsperrung, Verkehrsregelung mit mobiler Ampelanlage bis 18. November wegen Breitbandausbau.