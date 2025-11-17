Für ein paar Euro: Einbrecher steigen in Chemnitzer Einfamilienhaus ein

Chemnitz
Ein gekipptes Fenster lockte die Täter an. In einem Imbiss in Hutholz fanden Einbrecher mehr.
Ein Einfamilienhaus in der Straße An den alten Lehden im Chemnitzer Stadtteil Rabenstein geriet am Wochenende ins Visier von Einbrechern. Über ein gekipptes Fenster kamen sie in das Gebäude, hieß es am Montag. Nachdem sie die Räume durchwühlt hatten, gingen sie mit fast leeren Händen wieder. Erbeutet haben sie gerade einmal eine...
