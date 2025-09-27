Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Fußball am Wochenende: MRB warnt wegen Umleitungen vor vollen Zügen in Chemnitz

Für das Wochenende sagt die MRB volle Züge auf den Linien RE6, RE3 und RB 30 voraus. Der Grund sind Fußballfans, die zu zwei Spielen nach Zwickau und Jena unterwegs sein werden.
Für das Wochenende sagt die MRB volle Züge auf den Linien RE6, RE3 und RB 30 voraus. Der Grund sind Fußballfans, die zu zwei Spielen nach Zwickau und Jena unterwegs sein werden. Bild: Ingolf Wappler/Archiv
Für das Wochenende sagt die MRB volle Züge auf den Linien RE6, RE3 und RB 30 voraus. Der Grund sind Fußballfans, die zu zwei Spielen nach Zwickau und Jena unterwegs sein werden.
Für das Wochenende sagt die MRB volle Züge auf den Linien RE6, RE3 und RB 30 voraus. Der Grund sind Fußballfans, die zu zwei Spielen nach Zwickau und Jena unterwegs sein werden. Bild: Ingolf Wappler/Archiv
Chemnitz
Fußball am Wochenende: MRB warnt wegen Umleitungen vor vollen Zügen in Chemnitz
Redakteur
Von Susanne Kiwitter
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Sonntag ist der Hallesche FC in der Regionalliga beim FSV Zwickau zu Gast. Bereits am Samstag der Chemnitzer FC bei Carl Zeiss Jena. Die MRB rechnet mit zahlreichen Fans in den Bahnen der Linien RE 6 und RE 3 sowie RB 30.

Weil auf der S-Bahn-Strecke zwischen Altenburg und Zwickau gebaut wird und dort nur Ersatzbusse fahren, rechnet die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) am Samstag und Sonntag mit vollen Zügen auf den Linie RE 6 (Chemnitz–Leipzig) und RE 3 sowie RB 30 (Dresden–Chemnitz–Hof). Der Grund sind zwei Fußball-Regionalliga-Spiele. Am Sonntag ist der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.09.2025
2 min.
Wegen Fußball-Spiel: Voller RE 6 zwischen Leipzig und Chemnitz erwartet
Vor und nach dem Fußballspiel in Chemnitz wird es am Mittwoch eng in den Zügen werden.
Am Mittwoch treffen der Chemnitzer FC und der Hallesche FC in einem Regionalliga-Spiel aufeinander. Die Mitteldeutsche Regiobahn warnt vorab vor übervollen Zügen.
Denise Märkisch
11:20 Uhr
2 min.
Kältekammer Sachsens: Kühnhaide erlebt eisigen Wochenbeginn
Mit einer dünnen Eisschicht bedeckt: Gräser im Schwarzwassertal.
Im Erzgebirge zeigt der Herbst seine frostige Seite. Kühnhaide verzeichnet extreme Temperaturen. Nebelschwaden und Eis verwandeln den Ort in eine winterliche Kulisse.
André März
30.09.2025
5 min.
Die Knackpunkte in Trumps Friedensplan
Trump und Netanjahu sprachen im Weißen Haus.
Netanjahu stellt sich hinter Trumps Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs. Doch darin gibt es noch viele unklare Stellen.
Cindy Riechau und Anna Ringle, dpa
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
30.09.2025
5 min.
Netanjahu akzeptiert US-Plan zur Beendigung des Gaza-Kriegs
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu traf US-Präsident Donald Trump am Montag im Weißen Haus.
Israel unterstützt laut Ministerpräsident Netanjahu einen Friedensplan von US-Präsident Trump. So sieht der Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs aus.
26.09.2025
2 min.
MRB warnt ihre Fahrgäste vor vielen Halle-Fans in ihren Zügen
In den Zügen der MRB auf den Linien RE3 und RB30 könnte es am Sonntag voll werden.
Reisen in vollen Zügen: Am Sonntag wird es womöglich laut und eng in den Zügen der Linien RE3 und RB30 zwischen Chemnitz und Zwickau.
Konrad Rüdiger
Mehr Artikel