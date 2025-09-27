Fußball am Wochenende: MRB warnt wegen Umleitungen vor vollen Zügen in Chemnitz

Chemnitz
Am Sonntag ist der Hallesche FC in der Regionalliga beim FSV Zwickau zu Gast. Bereits am Samstag der Chemnitzer FC bei Carl Zeiss Jena. Die MRB rechnet mit zahlreichen Fans in den Bahnen der Linien RE 6 und RE 3 sowie RB 30.
Weil auf der S-Bahn-Strecke zwischen Altenburg und Zwickau gebaut wird und dort nur Ersatzbusse fahren, rechnet die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) am Samstag und Sonntag mit vollen Zügen auf den Linie RE 6 (Chemnitz–Leipzig) und RE 3 sowie RB 30 (Dresden–Chemnitz–Hof). Der Grund sind zwei Fußball-Regionalliga-Spiele. Am Sonntag ist der...
