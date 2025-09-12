Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Fußgängerinsel in Limbach-Oberfrohna demoliert – Straße teilweise gesperrt

Am Freitagfrüh kam es in Limbach-Oberfrohna zu Behinderungen auf der Chemnitzer Straße.
Am Freitagfrüh kam es in Limbach-Oberfrohna zu Behinderungen auf der Chemnitzer Straße.
Am Freitagfrüh kam es in Limbach-Oberfrohna zu Behinderungen auf der Chemnitzer Straße.
Am Freitagfrüh kam es in Limbach-Oberfrohna zu Behinderungen auf der Chemnitzer Straße. Bild: Stefan Puchner/dpa
Chemnitz Umland
Fußgängerinsel in Limbach-Oberfrohna demoliert – Straße teilweise gesperrt
Redakteur
Von Susanne Kiwitter
Das Unfallfahrzeug musste abgeschleppt werden.

Auf der Chemnitzer Straße in Limbach-Oberfrohna hat es am Freitagfrüh gekracht. Eine 35-Jährige war mit ihrem Pkw Hyundai dort aus Richtung Kändler kommend gegen eine Fußgängerinsel gefahren. Laut Polizei passierte der Unfall gegen 5.10 Uhr in Höhe des Hausgrundstückes 60. Zwei Stunden lang musste die Straße in dem Bereich teilweise...
