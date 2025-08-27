„Gar nicht so altbacken“: Warum in einem Chemnitzer Kino die Strick- und Häkelnadeln klappern

Nachos, Popcorn und Mamma Mia – Moment, da fehlt doch noch etwas! Beim CineStricken bleiben im Kino die Lichter an. Und nebenbei wird an Mützen, Socken und Decken gearbeitet.

„Ich hab' noch Häkelnadeln und Wolle, wenn Sie Bedarf haben", bietet eine junge Frau an. Der angesprochene Mann winkt ab und knuspert lieber weiter an seinen Nachos. „Na, nächstes Mal bei Dirty Dancing häkeln sie mit", meint die Frau noch lachend, kurz bevor der Film anfängt. Auf der Leinwand spielt sich die wohl berühmteste...