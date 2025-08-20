Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Strickfestival-Organisatorin in Limbach-Oberfrohna: „Viele sind überrascht, was aus einem Faden entstehen kann"

Textildesignerin Virginia Reil hat das Strickfestival „Loop“ in Limbach-Oberfrohna mitorganisiert. Für sie gibt es verschiedene Gründe, warum die Handarbeit wieder boomt.
Textildesignerin Virginia Reil hat das Strickfestival „Loop" in Limbach-Oberfrohna mitorganisiert. Für sie gibt es verschiedene Gründe, warum die Handarbeit wieder boomt. Bild: Andreas Seidel
Textildesignerin Virginia Reil hat das Strickfestival „Loop“ in Limbach-Oberfrohna mitorganisiert. Für sie gibt es verschiedene Gründe, warum die Handarbeit wieder boomt.
Textildesignerin Virginia Reil hat das Strickfestival „Loop“ in Limbach-Oberfrohna mitorganisiert. Für sie gibt es verschiedene Gründe, warum die Handarbeit wieder boomt. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz Umland
Strickfestival-Organisatorin in Limbach-Oberfrohna: „Viele sind überrascht, was aus einem Faden entstehen kann“
Redakteur
Von Julia Grunwald
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Stricken im Kino oder bei einem dreitägigen Festival in Limbach: Textildesignerin Virginia Reil erklärt, warum das Interesse an Handarbeit boomt – und wie Anfänger das Stricken am besten erlernen.

Wenn Virginia Reil als Beifahrerin auf längeren Autofahrten unterwegs ist, gibt es für sie keine bessere Beschäftigung als Stricken. „Die Hände machen ihre Arbeit wie von allein, mein Kopf wird frei und ich kann mich besser konzentrieren. Die Zeit vergeht wie im Flug“, sagt die Textildesignerin. Stricken ist wieder im Trend. Hatte die...
