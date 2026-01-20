Gedenkfeier für Nazi-Opfer im Burgstädter Wettinhain

Zur Erinnerung an die während der Nazi-Diktatur Ermordeten gibt es am 27. Januar eine Zusammenkunft auf dem Gelände des Bürgerparks.

Am 27. Januar lädt die Stadt Burgstädt anlässlich des Tages der Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus ab 10 Uhr zu einer Gedenkveranstaltung im Bürgerpark Wettinhain ein. Schüler der Diesterwegschule wollen sich an der Veranstaltung mit Beiträgen beteiligen, die zur Erinnerung an die Opfer der NS-Diktatur mahnen. Zugleich soll ein...