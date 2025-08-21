Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Gefängnisausbruch in Chemnitz: Frau noch nicht gefunden

Aus dem Jugendarrest ist am Mittwoch eine junge Frau ausgebrochen.
Aus dem Jugendarrest ist am Mittwoch eine junge Frau ausgebrochen. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Aus dem Jugendarrest ist am Mittwoch eine junge Frau ausgebrochen.
Bild: Andreas Seidel/Archiv
Chemnitz
Gefängnisausbruch in Chemnitz: Frau noch nicht gefunden
Redakteur
Von Erik Anke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die aus dem Jugendarrest entflohene Frau wird weiter gesucht. Es ist die erste erfolgreiche Flucht aus der JVA seit drei Jahren.

Die am Mittwochmittag aus dem Frauengefängnis Chemnitz ausgebrochene junge Frau ist einen Tag danach noch immer auf der Flucht. Die Suchmaßnahmen seien bisher erfolglos verlaufen, erklärte ein Sprecher der Polizei am Donnerstagnachmittag. Alle Streifenbesatzungen, die Verkehrspolizei und Dienststellen in und außerhalb von Chemnitz seien mit...
