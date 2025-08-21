Gefängnisausbruch in Chemnitz: Frau noch nicht gefunden

Die aus dem Jugendarrest entflohene Frau wird weiter gesucht. Es ist die erste erfolgreiche Flucht aus der JVA seit drei Jahren.

Die am Mittwochmittag aus dem Frauengefängnis Chemnitz ausgebrochene junge Frau ist einen Tag danach noch immer auf der Flucht. Die Suchmaßnahmen seien bisher erfolglos verlaufen, erklärte ein Sprecher der Polizei am Donnerstagnachmittag. Alle Streifenbesatzungen, die Verkehrspolizei und Dienststellen in und außerhalb von Chemnitz seien mit... Die am Mittwochmittag aus dem Frauengefängnis Chemnitz ausgebrochene junge Frau ist einen Tag danach noch immer auf der Flucht. Die Suchmaßnahmen seien bisher erfolglos verlaufen, erklärte ein Sprecher der Polizei am Donnerstagnachmittag. Alle Streifenbesatzungen, die Verkehrspolizei und Dienststellen in und außerhalb von Chemnitz seien mit...