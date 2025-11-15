„Gefahr, dass sie die ‚Carola‘ macht“: Nächste Brücke in Mühlau soll erneuert werden

Mehrere Brücken in Mühlau sind im schlechten Zustand. Ein Bauwerk, das die Untere Hauptstraße trägt, soll nun neu gebaut werden.

Der Gemeinderat Mühlau hat beschlossen, eine Brücke an der Unteren Hauptstraße 98 zu erneuern. Die Brücke über den Mühlaubach wurde bereits 1860 errichtet. Später wurde ein schmalerer Überbau geschaffen – eine Brücke über die bestehende Brücke. Zur letzten Prüfung erhielt sie die Zustandsnote 4,0, ungenügend. Die zulässige Traglast...