Gefahr durch Dehydrierung: Bilanz eines Chemnitzer Krankenhauses nach Hitze-Welle

Hitze ist gefährlich, besonders für alte Menschen. Das zeigt ein Blick in die Notfallstatistik der letzten Tage an den Zeisigwaldkliniken Bethanien.

Am Mittwoch meldete die Polizei Chemnitz einen Mann aus Chemnitz vermisst. Der Senior war am Montag aus einem Pflegeheim der Stadt verschwunden und befindet sich wahrscheinlich in einer hilflosen Lage. Eine Nachfrage am Donnerstag ergab, der Mann wird immer noch vermisst. Vier Tage lang, bei zum Teil großer Hitze. Wie schnell vor allem Senioren...