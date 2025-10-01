„Gehabt euch wohl, Ihr Gerd Härtig“: Limbach-Oberfrohnas neuer Podcast und die Suche des OB nach dem richtigen Ton

Die Premierenfolge des Stadtpodcasts „Losreden“ ist online. Redakteurin Julia Grunwald hat die Folge gehört und teilt ihre ersten Eindrücke. Wie authentisch und locker kann Lokalpolitik sein?

Kein geringerer als der internationale Tag des Podcasts sollte es für die Premiere sein. Mit der ersten Folge des Stadtpodcasts „Losreden“, die am 30. September erschienen ist, wollen Limbach-Oberfrohnas Oberbürgermeister Gerd Härtig und Bürgermeister Robert Volkmann einen neuen Kanal schaffen, um einerseits über aktuelle Stadtthemen und... Kein geringerer als der internationale Tag des Podcasts sollte es für die Premiere sein. Mit der ersten Folge des Stadtpodcasts „Losreden“, die am 30. September erschienen ist, wollen Limbach-Oberfrohnas Oberbürgermeister Gerd Härtig und Bürgermeister Robert Volkmann einen neuen Kanal schaffen, um einerseits über aktuelle Stadtthemen und...