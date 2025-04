Geheimnisvolles Kunstwerk in Lichtenau: Was verbirgt sich unter der Plane?

Ein farbenfroher Schornstein, Wiesen und Felder bilden die Kulisse für ein neues Kunstwerk an der Chemnitzer Straße in Oberlichtenau. Noch ist nicht viel zu sehen. Verrät Künstler Frank Maibier mehr?

In der Ferne der bunte Chemnitzer Schornstein, Feld, Wiesen und ein Parkplatz, der vor allem von Lkw-Fahrern gern genutzt wird. Die Kulisse für ein Kunstwerk wurde von den Kulturhauptstadt-Machern bewusst ausgewählt. Die Chemnitzer Straße führt über die Landstraße nach Chemnitz in die eine Richtung und in die andere zur Autobahn 4, von der...