  • Gemeinde Mühlau will Anton-Günther-Weg befestigen

Chemnitz Umland
Gemeinde Mühlau will Anton-Günther-Weg befestigen
Redakteur
Von Elisa Leimert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bislang erreichen die Anwohner des Anton-Günther-Wegs in Mühlau ihre Grundstücke über einen Schotterweg. Das soll sich ändern.

Auf 264 Metern Länge soll der Anton-Günther-Weg in Mühlau befestigt werden. Das hat der Gemeinderat beschlossen. Vor zwei Jahren wurden die Grundstücke am Weg bereits als Baugrundstücke an junge Familien verkauft. Mehrere Einfamilienhäuser stehen dort inzwischen, zu ihren Häusern kommen die Anwohner nach wie vor über einen Schotterweg.
