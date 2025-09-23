Gesperrte Bernsdorfer Straße in Chemnitz: Darum muss Eisenbahnbrücke geprüft werden

Die Deutsche Bahn hat eine Sonderprüfung einer Eisenbahnbrücke veranlasst. An der Stelle wurde erst vor wenigen Jahren eine neue Brücke errichtet. Warum ist die Prüfung notwendig?

Auf der Bernsdorfer Straße müssen Autofahrer in dieser Woche mit zeitweiligen Vollsperrungen und Behinderungen zurechtkommen. Konkret geht es um den Bereich zwischen Lutherstraße und Ritterstraße. Auf der Bernsdorfer Straße müssen Autofahrer in dieser Woche mit zeitweiligen Vollsperrungen und Behinderungen zurechtkommen. Konkret geht es um den Bereich zwischen Lutherstraße und Ritterstraße.