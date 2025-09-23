Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Gesperrte Bernsdorfer Straße in Chemnitz: Darum muss Eisenbahnbrücke geprüft werden

Am Dienstag war die Spur stadteinwärts gesperrt.
Am Dienstag war die Spur stadteinwärts gesperrt. Bild: Denise Märkisch
Am Dienstag war die Spur stadteinwärts gesperrt.
Am Dienstag war die Spur stadteinwärts gesperrt. Bild: Denise Märkisch
Chemnitz
Gesperrte Bernsdorfer Straße in Chemnitz: Darum muss Eisenbahnbrücke geprüft werden
Redakteur
Von Denise Märkisch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Deutsche Bahn hat eine Sonderprüfung einer Eisenbahnbrücke veranlasst. An der Stelle wurde erst vor wenigen Jahren eine neue Brücke errichtet. Warum ist die Prüfung notwendig?

Auf der Bernsdorfer Straße müssen Autofahrer in dieser Woche mit zeitweiligen Vollsperrungen und Behinderungen zurechtkommen. Konkret geht es um den Bereich zwischen Lutherstraße und Ritterstraße.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.09.2025
7 min.
Wegen Brückenprüfung: Bernsdorfer Straße in Chemnitz für zwei Tage gesperrt
Die Parkverbotsschilder rund um die Brücke an der Bernsdorfer Straße stehen schon.
Der Herbst ist da, die Baustellen bleiben und es kommen sogar neue hinzu. „Freie Presse“ gibt hier einen Überblick. Unter anderem gehen die Arbeiten auf der Unritzstraße weiter. Dafür wird auch eine Kreuzung gesperrt.
unserer Redaktion
03.07.2025
4 min.
Nach Einsturz der Carola-Brücke: Zwickauer Glück-Auf-Brücke steht unter besonderer Beobachtung
Die Glück-Auf-Brücke in Zwickau weist von ihrer Bauweise her Parallelen zur teilweise eingestürzten Carola-Brücke in Dresden auf.
Das Innenleben der ältesten Spannbetonbrücke der Stadt wirft Fragen auf, die an die eingestürzte Carola-Brücke in Dresden erinnern. Eine Sonderprüfung soll Klarheit bringen.
Frank Dörfelt
27.09.2025
5 min.
Streit um erste Wurstbude: Vier Fäuste für die Bratwurst
Die Amateurboxer Daniel Bertz (r) gewinnt für Thüringen gegen Hasan Arli für Nürnberg bei dem Show-Boxkampf.
Boxhandschuhe statt Grillzange: Im Deutschen Bratwurstmuseum liefern sich Thüringen und Franken einen Showdown im Streit um den ältesten Bratwurststand. Auch andernorts gibt es einen Wurst-Konflikt.
Stefan Hantzschmann, dpa
27.09.2025
3 min.
Trump über Gaza-Gespräche: mehr guter Wille als je zuvor
Trump blickt zuversichtlich auf die aktuellen Verhandlungen zu einem Ende des Gaza-Kriegs.
Der US-Präsident weckt - nicht zum ersten Mal - Hoffnungen auf ein mögliches Ende des Gaza-Kriegs. Nun nennt er Details zu den aktuellen Verhandlungen.
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
Mehr Artikel