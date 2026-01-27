Gestohlenes I-Phone aus Erzgebirge in Chemnitz geortet: Polizei stellt zweiten Tatverdächtigen

Chemnitz
Über Standortdaten konnten die Beamten das Smartphone in Chemnitz finden. Aber wer hat es im Erzgebirge gestohlen?
Das ging schnell: Nachdem eine 24-Jährige am Montagnachmittag ihr I-Phone als gestohlen gemeldet hatte, konnte die Polizei es noch am gleichen Tag wiederfinden. Allerdings nicht dort, wo es gestohlen wurde. Ein Unbekannter hatte das Smartphone laut Polizei gegen 17 Uhr aus einer Praxis in Zwönitz entwendet. Die Eigentümerin habe der Polizei den...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.