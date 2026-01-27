MENÜ
  • Gestohlenes I-Phone aus Erzgebirge in Chemnitz geortet: Polizei stellt zweiten Tatverdächtigen

Das Handy wurde in Zwönitz als gestohlen gemeldet. Bild: Symbolbild/Hauke-Christian Dittrich/dpa
Das Handy wurde in Zwönitz als gestohlen gemeldet. Bild: Symbolbild/Hauke-Christian Dittrich/dpa
Chemnitz
Gestohlenes I-Phone aus Erzgebirge in Chemnitz geortet: Polizei stellt zweiten Tatverdächtigen
Von Elisa Leimert
Über Standortdaten konnten die Beamten das Smartphone in Chemnitz finden. Aber wer hat es im Erzgebirge gestohlen?

Das ging schnell: Nachdem eine 24-Jährige am Montagnachmittag ihr I-Phone als gestohlen gemeldet hatte, konnte die Polizei es noch am gleichen Tag wiederfinden. Allerdings nicht dort, wo es gestohlen wurde. Ein Unbekannter hatte das Smartphone laut Polizei gegen 17 Uhr aus einer Praxis in Zwönitz entwendet. Die Eigentümerin habe der Polizei den...
