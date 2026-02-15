Gewinn aus „Klein gegen Groß“: Was das Klinikum Chemnitz mit 30.000 Euro von Michael Ballack macht

Chemnitz
Der ehemalige deutsche Fußball-Kapitän und Chemnitzer verlor in der Sendung zwar gegen einen jungen Nachwuchsspieler. Das Preisgeld konnte Michael Ballack aber am Ende für einen guten Zweck seiner Wahl spenden. Das Klinikum Chemnitz hat nun umgesetzt.
Freude im Klinikum Chemnitz: Michael Ballack habe 30.000 Euro gespendet und damit ein Familienzimmer für krebskranke Kinder und deren Eltern und Geschwister ermöglicht. Das teilt das Klinikum am Sonntag auf Instagram mit. Das Zimmer sei dringend benötigt und inzwischen auch bezogen worden. „Dafür sind wir Michael Ballack sehr dankbar“,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.