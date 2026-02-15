MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Gewinn aus „Klein gegen Groß“: Was das Klinikum Chemnitz mit 30.000 Euro von Michael Ballack macht

Michael Ballack machte es möglich: ein Familienzimmer auf der Kinderkrebsstation am Chemnitzer Klinikum.
Michael Ballack machte es möglich: ein Familienzimmer auf der Kinderkrebsstation am Chemnitzer Klinikum. Bild: Tom Weller/dpa
Michael Ballack machte es möglich: ein Familienzimmer auf der Kinderkrebsstation am Chemnitzer Klinikum.
Michael Ballack machte es möglich: ein Familienzimmer auf der Kinderkrebsstation am Chemnitzer Klinikum. Bild: Tom Weller/dpa
Chemnitz
Gewinn aus „Klein gegen Groß“: Was das Klinikum Chemnitz mit 30.000 Euro von Michael Ballack macht
Redakteur
Von Susanne Kiwitter
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der ehemalige deutsche Fußball-Kapitän und Chemnitzer verlor in der Sendung zwar gegen einen jungen Nachwuchsspieler. Das Preisgeld konnte Michael Ballack aber am Ende für einen guten Zweck seiner Wahl spenden. Das Klinikum Chemnitz hat nun umgesetzt.

Freude im Klinikum Chemnitz: Michael Ballack habe 30.000 Euro gespendet und damit ein Familienzimmer für krebskranke Kinder und deren Eltern und Geschwister ermöglicht. Das teilt das Klinikum am Sonntag auf Instagram mit. Das Zimmer sei dringend benötigt und inzwischen auch bezogen worden. „Dafür sind wir Michael Ballack sehr dankbar“,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:53 Uhr
3 min.
Fußball-Sachsenklasse: Neuzugang des VfB Schöneck hämmert den Ball aus 20 Metern ins Angel
Konrad Lippmann vom VfB Schöneck (in Gelb am Ball im Duell mit Lichtensteins Dominik Viertel) gelang das Tor des Tages.
Der Spitzenreiter hat am Sonntag sein Nachhol-Heimspiel gegen Fortschritt Lichtenstein gewonnen. Allerdings hätten eher die Westsachsen zur Pause führen müssen, vergaben aber ihre Chancen auf einen Punktgewinn.
Thomas Gräf
12:40 Uhr
2 min.
Neues Wegeleitsystem: Die Chemnitzer Zentralhaltestelle wird bunt
So weit ist der Ausbau des neuen Wegeleitsystems an der Zentralhaltestelle schon fortgeschritten.
Bei 13 Bahnsteigen können gerade Auswärtige an der Zentralhaltestelle schnell den Überblick verlieren. Mit einem Farbsystem soll sich das ändern. Ein liebgewonnener Treffpunkt ist dafür nicht mehr vorgesehen.
Christian Mathea
19:00 Uhr
4 min.
Giro stöbert Vermisste in einer alten Gefängnis-Badewanne auf: Katastrophenschützer aus dem Erzgebirge üben im Lost Place
 9 Bilder
Erfolgreiche Suche für Giro im alten Oederaner Gefängnis: „Opfer“ Anja Haas ist gefunden.
Der alte Oederaner Knast als Fotoobjekt und Übungsstrecke: Hundegebell erfüllte am Wochenende das Stadtgefängnis. Paula, Giro und Dexter gingen am Sonntag auf Spurensuche.
Christof Heyden
14.02.2026
2 min.
„Zu langsam und zu wenig Personal“: Wie es mit dem Catering im Plauener Parktheater weitergeht
Theater-Musical im Sommer: Schlange am Getränke-Stand im Parktheater.
Lange Schlangen vor Imbissen und Getränkeständen gehören zum Erscheinungsbild bei Open-Air-Veranstaltungen im Stadtpark. Aber muss das sein? Welche Alternativen zur dortigen Gastro-Situation gibt es?
Sabine Schott
14.02.2026
4 min.
„Wir haben uns Mühe gegeben“: Bäckerei und Café im Vogtland schließen nach über 100 Jahren - aber es gibt Hoffnung
Am 28. Februar bäckt Hermann Frisch das letzte Mal für seine Kunden Brot und Semmeln. Der Bäckermeister geht nach 52 Arbeitsjahren in Rente. Damit enden 133 Jahre Familientradition.
52 Arbeitsjahre und jede Nacht am Backofen. Das ist die Lebensleistung von Hermann Frisch. Jetzt geht der fast 70-Jährige in Rente. Das Dorf Grünbach hat keinen Bäcker mehr. Aber Hoffnung bleibt.
Cornelia Henze
Von Torsten Ewers, Thomas Reibetanz
3 min.
09.02.2026
3 min.
Gehört Ballack in die CFC-Legenden-Elf? Ein Pro und Kontra
Meinung
Der Beginn einer großen Fußballkarriere: Michael Ballack in den 1990er-Jahren im Dress des CFC.
Der 49-Jährige feierte in seiner Laufbahn zahlreiche Erfolge – nur nicht mit dem CFC. Unsere Sportredaktion diskutiert, was für sie mehr zählt: Strahlkraft oder Einsätze im himmelblauen Trikot?
Torsten Ewers, Thomas Reibetanz
Mehr Artikel