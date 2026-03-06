Michael Ballack über Tod seines Sohnes Emilio: „Kann wenig bis gar nicht über ihn sprechen“

Im Sommer 2021 verlor der sächsische Ex-Fußballprofi seinen Sohn bei einem Unfall in Portugal. Nun spricht er erstmals über den Verlust.

Chemnitz. Über den Tod seines Sohnes Emilio zu sprechen, fällt Ex-Fußballprofi Michael Ballack schwer – für eine TV-Sendung hat er es nun jedoch trotzdem getan.

Der 5. August 2021 veränderte das Leben der Familie Ballack schlagartig. Mit gerade einmal 18 Jahren verunglückte Sohn Emilio damals mit einem Quad-Bike in Portugal. Er starb noch an der Unfallstelle.

Über den Tag, an dem ihr geliebter Sohn starb, äußerte sich Michael Ballack später nicht öffentlich. Für den Bezahlsender Sky sprach der gebürtige Görlitzer Ballack nun darüber. Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, flossen bei der Aufzeichnung der Sendung „Meine Geschichte“ (läuft heute um 23.15 Uhr) Tränen.

Ballack spricht von Verdrängungsprozess

Moderator Riccardo Basile wollte von dem 49-Jährigen etwa wissen, wie er lernte, mit dem Verlust des Sohnes zu leben. „Schwierig“, entgegnet der. Und nach einer Pause: „Schwierig.“

Man könne sich das nicht vorstellen, erklärt der ehemalige Spieler des Chemnitzer FC. Auch könne man es nicht mit Worten beschreiben. „Es ist ein Verdrängungsprozess. Jeder geht damit anders um. Ich kann da wenig bis gar nicht über ihn sprechen. Würde gerne viel mehr, aber es emotionalisiert mich zu sehr.“

Immer wieder rang der Ex-Profi um Fassung während der Aufzeichnung. Die Angst um seine Familie (mit Simone Ballack hat er auch die Söhne Louis und Jordi) schwinge immer mit. „Natürlich liebst Du Deine Kinder über alles und möchtest ihnen so viel Stabilität und Wärme und Sicherheit mitgeben im Leben. Das ist die Verantwortung, die du als Eltern trägst.“

Der 49-Jährige weiter: „So ein Verlust intensiviert das natürlich noch einmal. Klar hast Du dann größere Ängste. Was kann noch passieren?“

Ballack: Das Leben ist kostbar

Moderator Basile möchte wissen, wie sich sein Blick aufs Leben geändert hat. „Dass das Leben kostbar ist. Dass das Leben, das wir führen, absolut privilegiert ist. Dass auch Glück und Pech eine große Rolle spielen.“ Und: „Schicksal. Magst Du es nennen, wie Du willst, aber dass Dinge eben passieren.“

Jedoch: „Bei allem Schicksal möchte ich mich dem natürlich auch stellen. Das gibt dann auch wieder Kraft, diese Aufgabe und gleichzeitig, dass es eben auch weitergeht im Leben.“

Ballack spielte während seiner aktiven Zeit u.a. beim 1. FC Kaiserslautern, Bayer 04 Leverkusen, dem FC Bayern München und FC Chelsea. Er war auch Teil der deutschen Fußballnationalmannschaft. Im Oktober 2012 gab er sein Karriereende bekannt. Im selben Jahr ließen er und Simone Ballack sich scheiden. (phy)