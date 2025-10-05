Glanzlichter in der Manege: Weihnachtszirkus kehrt nach Chemnitz zurück

Chemnitz
Im Dezember gastiert der Weihnachtszirkus erneut in Chemnitz. Besucher dürfen sich auf eine Wasserbühne, internationale Akrobatik und ein deutlich größeres Vorzelt freuen.
Vom 18. Dezember 2025 bis zum 6. Januar 2026 verwandelt sich Chemnitz erneut in eine Stadt der Magie und Artistik: Der Weihnachtszirkus gastiert bereits zum vierten Mal in Folge auf dem Festplatz an der Hartmannstraße und lädt, außer an Heiligabend, zu täglichen Shows um 15 und 19 Uhr ein. Seit 2022 gehört der Chemnitzer Weihnachtszirkus fest...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.