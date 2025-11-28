Glühwein doch nicht teurer? Was Essen und Trinken auf dem Weihnachtsmarkt Chemnitz kosten

Vor Start des Weihnachtsmarktes hieß es, Glühwein werde in diesem Jahr teurer. Nun ist der Markt eröffnet – und es gibt gute Nachrichten.

Ein Weihnachtsmarktbesuch inklusive Glühwein, Roster und Süßem ist nicht unbedingt günstig. Ursprünglich kündigten einige Händler an, dass der Glühwein-Preis in diesem Jahr sogar noch steigen werde. Am Freitagnachmittag wurde der Markt nun eröffnet und siehe da: Die Preise sind überwiegend auf gleichem Niveau geblieben.