  • Weihnachtsmärkte im Erzgebirge im Vergleich: Wo lässt es sich am günstigsten genießen?

Ronny Stransky verkauft auf dem Schneeberger Weihnachtsmarkt süße Leckereien, darunter gebrannte Mandeln.
Diese süßen Früchtchen gibt es am gleichnamigen Stand auf dem Annaberger Weihnachtsmarkt bei Sandy Durchleuchter und Nadja Bergner.
Auf dem Weihnachtsmarkt in Olbernhau gibt es den Glühwein in Glastassen. Die zieren das bekannte Olbernhauer Reiterlein und die Pfefferkuchenfrau.
Annaberg
Weihnachtsmärkte im Erzgebirge im Vergleich: Wo lässt es sich am günstigsten genießen?
Von Annett Honscha, Antje Flath, Anna Neef und Joseph Wenzel
Für zehn Euro zwei Glühwein und eine Wurst: Die Preise auf den Weihnachtsmärkten im Erzgebirge müssen den Vergleich mit Dresden und Leipzig nicht scheuen. Aber gibt es auch besondere Schnäppchen?

Die Preisvergleiche der „Freien Presse“ auf den Weihnachtsmärkten im Erzgebirge haben gezeigt: Die Preise liegen etwa auf gleichem Niveau wie im Vorjahr. Aber was sagen die Besucher?
