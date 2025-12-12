Weihnachtsmärkte im Erzgebirge im Vergleich: Wo lässt es sich am günstigsten genießen?

Für zehn Euro zwei Glühwein und eine Wurst: Die Preise auf den Weihnachtsmärkten im Erzgebirge müssen den Vergleich mit Dresden und Leipzig nicht scheuen. Aber gibt es auch besondere Schnäppchen?

Die Preisvergleiche der „Freien Presse" auf den Weihnachtsmärkten im Erzgebirge haben gezeigt: Die Preise liegen etwa auf gleichem Niveau wie im Vorjahr. Aber was sagen die Besucher?