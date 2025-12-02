Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Wo es für 10 Euro zwei Glühwein und eine Bratwurst gibt

Marienberg
Besonders im Bereich Lebensmittel hat die Inflation in den vergangenen Monaten zugelegt. Ist diese Entwicklung auch auf den Weihnachtsmärkten der Region angekommen?
„Wenn Lebensmittel weh tun“ – Unter diesem Titel wurde vor rund zwei Monaten eine Studie zur Teuerungsrate der Lebensmittelpreise veröffentlicht. In Auftrag wurde die Untersuchung von einem Team um Christiane Nickel, der stellvertretende Generaldirektorin Volkswirtschaft bei der Europäischen Zentralbank, gegeben. Das Ergebnis: Die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.