Goldene Hasen, lachende Bäume und Plakate auf Sockel: Was steckt hinter dieser Aktion in Chemnitz

In der Stadt tauchen goldene Hasen auf, und Bäume bekommen Gesichter. Sie sind erste Bestandteile einer Kunstaktion, die zum Kulturhauptstadt-Programm gehört.

Der Künstler legt selbst Hand an. Er streicht Holzleisten mit einer Rolle, während zwei Assistenten dabei sind, schon fertige Hölzer zusammenzuschrauben. Er nennt sich OX, den bürgerlichen Namen möchte der 1963 geborene Franzose nicht verraten. Auch wenn er nie in der Nacht illegale Graffiti gesprüht hat, ist dieses Pseudonym so etwas wie...